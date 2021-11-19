Оперативный штаб в третий раз за неделю объявили о максимальном количестве умерших от коронавируса за сутки

Также чиновники предупреждают о том, что инфекция стала более опасной для детей.

Максимальный показатель посуточной смертности в очередной раз обновился на несколько человек. В сегодняшних сводках сказано, что от коронавируса за день умерли 1254 жителя страны. Получается, что всего, по подсчётам Оперативного штаба, жертвами пандемии в России стали уже более 261-ой тысячи человек.

Темпы распространения заболевания при этом несколько снизились после пика, который наблюдался в конце октября. Сегодня штаб объявил о 37 156-ти заразившихся. Это примерно на полторы сотни меньше, чем вчера.

Также в оповещении от чиновников сказано, что при дельта штамме коронавируса, который распространяется по стране, дети болеют чаще и серьёзнее. По данным московской мэрии, только в столичных в больницах сейчас 150 несовершеннолетних с ковидом. Всё большее количество болеет тяжело. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены четыре ребёнка.

Помимо прочего, заместитель мэра Анастасия Ракова объявила, что в Москве статистика показала улучшение ситуации с коронавирусом после нерабочих дней. По словам чиновницы, это в первую очередь заслуга горожан и московских бизнесменов, которые ответственно подошли к новым правилам.