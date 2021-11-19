В Кремле назвали беспрецедентной инициативу американских конгрессменов

Они внесли проект резолюции, который предлагает не признавать Владимира Путина президентом России после мая 2024-го года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это наглядной демонстрацией того, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела других стран. При этом Песков подчеркнул, что в ответных заявлениях нет необходимости. Он выразил уверенность, что российские депутаты вряд ли оставят этот законопроект без реакции.

Депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Олег Нилов назвал американскую резолюцию проявлением двойных стандартов.

Нилов подчеркнул, что россияне сами выбирают себе президента, так как «в стране власть принадлежит народу».