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13:02, 19 ноября 2021

В Кремле назвали беспрецедентной инициативу американских конгрессменов

Они внесли проект резолюции, который предлагает не признавать Владимира Путина президентом России после мая 2024-го года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это наглядной демонстрацией того, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела других стран. При этом Песков подчеркнул, что в ответных заявлениях нет необходимости. Он выразил уверенность, что российские депутаты вряд ли оставят этот законопроект без реакции.
Депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Олег Нилов назвал американскую резолюцию проявлением двойных стандартов.

Нилов подчеркнул, что россияне сами выбирают себе президента, так как «в стране власть принадлежит народу». 


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