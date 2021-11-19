Власти Австрии планируют ввести обязательную вакцинацию от коронавируса с 1-го февраля будущего года

С ближайшего понедельника вводится общенациональный локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом. Предполагается, что жесткие ограничения будут действовать, максимум, двадцать дней.
2021-11-19T12:35:55+03:00
2021-11-19T12:53:14+03:00
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12:35, 19 ноября 2021
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