Президент России внес в Госдуму поправки о повышении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума

В целом по стране прожиточный минимум вырастет на одну тысячу рублей – до 12 654 рублей в месяц. Повышение затронет девятнадцать миллионов россиян.
2021-11-19T12:33:10+03:00
2021-11-19T12:53:35+03:00
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12:33, 19 ноября 2021
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