Как минимум один россиянин пострадал в результате применения спецсредств против мигрантов на границе с Польшей

Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии.

По данным белорусских силовиков, пострадавшими в результате действий польских пограничников признаны 65 человек. На месте происшествия работают эксперты ведомства. Они проводят опросы, берут пробы для дальнейших экспертиз. Днем ранее сообщалось, что семья беженцев из пяти человек была госпитализирована после столкновения на польско-белорусской границе. Оно было одним из самых крупных с начала миграционного кризиса на приграничной территории. Сотни людей попыталась прорваться через ограждения в надежде проникнуть на территорию Евросоюза. Некоторые начали кидать камни в польских пограничников. Те в ответ применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Власти Белоруссии назвали случившееся бесчеловечным обращением с безоружными людьми. В свою очередь, в Министерстве обороны Польши обвинили белорусских силовиков в выдаче шумовых гранат мигрантам и сообщили о пострадавших в результате штурма пограничниках.

В Евросоюзе считают Белоруссию причастной к созданию миграционного кризиса на границе с Польшей и пригрозили новыми санкциями. Минск называет происходящее результатом действия Запада.

Президент России Владимир Путин говорил по телефону с белорусским руководителем Александром Лукашенко. Речь шла о миграционной ситуации на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Судя по сообщению пресс-службы Кремля, в разговоре выражена серьезная озабоченность в связи с действиями польских пограничников. Использование спецсредств названо неприемлемым.