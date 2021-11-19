Сенатор Климов назвал незаконным проект резолюции конгрессменов США о непризнании Путина президентом после 2024 года

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал не соответствующим международному праву проект резолюции конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом после 2024 года.

Как уточнил сенатор в эфире радиостанции «Эхо Москвы», это не стало для него неожиданностью. «Дело в том, что в США инициирован Белым домом так называемый «саммит демократии». Он в первых числах декабря должен состояться. И, как в свое время в Советском Союзе, там, видимо, решили трудовыми победами достойно встретить этот «праздник демократии», подготовив проект очередного документа, который никоим образом не соответствует международному праву. Он нарушает кучу резолюций ООН», — подчеркнул А.Климов.

Он заявил, что конгрессмены США «точно лезут не в свои дела, и это уже предъявлено американской юрисдикции». «То, что они собираются принять, априори не имеет никакой законной силы. Все разговоры о легитимности – это в пользу бедных, потому что легитимность, точнее законность, определяется совершенно другими способами, а не мнением тех или иных граждан, где бы они ни находились и кем бы ни работали», — отметил А.Климов.

Он добавил, что это действие конгрессменов стало очередным шагом к ухудшению двусторонних отношений. «Отношения между США и Россией на таком уровне сегодня, что дальше уже некуда. Поэтому этот шаг их точно не улучшает. Здесь же даже речь не только про Россию. США таким образом еще раз показывают миру, что они себя считают неким жандармом, прокурором, судьей – все в одном флаконе», — заключил А.Климов.