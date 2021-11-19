По данным федерального оперативного штаба, в России за сутки от коронавируса умерли 1 254 человека

Это новый максимум с начала пандемии. Выявлено более 37-ми тысяч новых случаев заражения, в том числе в Москве – более трех тысяч. Заболеваемость в столице снижается, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
2021-11-19T12:06:19+03:00
2021-11-19T12:15:40+03:00
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12:06, 19 ноября 2021
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