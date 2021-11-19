В СФ РФ разработали законопроект, который вводит отдельное наказание для силовиков за издевательства над заключенными

Документ предусматривает за эти действия до десяти лет лишения свободы.

В представленном законопроекте пытки как самостоятельный состав преступления фигурируют впервые, пишет газета «Коммерсантъ». По словам его авторов – это члены Совета Федерации, — документ фактически ужесточает уголовную ответственность для должностных лиц. При этом пока он не внесен в Госдуму: это планируется сделать к концу года. Одна из разработчиков законопроекта сенатор Людмила Нарусова отметила, что толчком для его создания стали последние события, связанные с публикацией видеозаписей пыток заключенных в различных российских колониях. При этом вариантов существует несколько, какой именно будет окончательно утвержден для рассмотрения, может стать ясно в ходе заседания рабочей группы на следующей неделе. В ней примут участие омбудсмен Татьяна Москалькова и глава ФСИН Александр Калашников. В то же время уже предполагается, что применение пыток при работе в силовых структурах либо же уголовно-исправительной системе будет отягчающим обстоятельством.

В начале октября правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что в его распоряжении есть 40 гигабайт видеозаписей, фотографий и документов, подтверждающий систематический характер пыток в российских колониях и СИЗО. Часть материалов была опубликована.