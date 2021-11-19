Уголовное дело возбудили против полицейских, они пытались задержать девочку за неправильный переход улицы в Петербурге

Их подозревают в превышении полномочий.

После встречи четырнадцатилетней девочки с полицейскими врачи травмпункта зафиксировали у неё множественные ушибы предплечий и вывихи. Об этом рассказала её мама. Накануне петербургские силовики заметили, как школьница со своей подругой переходят дорогу в неположенном месте. Одной из них предложили проехать в отдел полиции для установления личности. Мама ребёнка объяснила, что полицейские якобы предложили дочери сесть в машину без опознавательных знаков. Когда девочка сказала, что паспорта с собой нет, и попросила дождаться приезда её отца, пятеро полицейских силой начали заталкивать несовершеннолетнюю в подъехавший служебный автомобиль. В петербургском МВД отметили, что школьницу задержали за грубое нарушение ПДД. В силовом ведомстве посчитали, что девочки переходили целый проспект. Однако очевидцы рассказали журналистам, что школьницы перебегали однополосную дорогу у жилых домов. В отделе полиции с отцом школьницы провели профилактическую беседу.

По статье о превышении полномочий сотрудникам полиции грозит до четырёх лет лишения свободы.