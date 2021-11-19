Учёные Кабардино-Балкарского научного центра РАН предложили проект гусеничного робота-черепахи для Росгвардии

Он сможет подавлять уличные беспорядки и будет вооружен электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной. Обтекаемый корпус позволит избежать увечий в толпе. При этом нарушители не смогут перевернуть робота, сообщают РИА Новости.
2021-11-19T11:40:06+03:00
2021-11-19T11:40:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:40, 19 ноября 2021
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