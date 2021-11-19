Учёные Кабардино-Балкарского научного центра РАН предложили проект гусеничного робота-черепахи для Росгвардии

Он сможет подавлять уличные беспорядки и будет вооружен электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной. Обтекаемый корпус позволит избежать увечий в толпе. При этом нарушители не смогут перевернуть робота, сообщают РИА Новости.