Цены на нефть сегодня растут. Баррель марки Brent подорожал до 81-го доллара 79-ти центов

Этому предшествовало падение до минимальных уровней за шесть недель. На новостях о том, что США и Китай рассматривают возможность продажи сырья из стратегических резервов, сообщает агентство Bloomberg
2021-11-19T11:39:09+03:00
2021-11-19T11:52:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:39, 19 ноября 2021
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