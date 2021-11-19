Подготовлен законопроект, предусматривающий до десяти лет лишения свободы за пытки и издевательства над заключеннымиаа

Группа сенаторов подготовила законопроект, предусматривающий до десяти лет лишения свободы для сотрудников ФСИНа и правоохранительных органов за пытки и издевательства над заключенными. О разработке документа газете «Коммерсантъ» рассказал один из авторов – сенатор Людмила Нарусова. В работе над законопроектом участвовала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Документ планируется обсудить в Совете федерации 22-го ноября на заседании рабочей группы, которую возглавляет Нарусова.
2021-11-19T11:38:32+03:00
2021-11-19T11:52:38+03:00
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11:38, 19 ноября 2021
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