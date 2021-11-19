Подготовлен законопроект, предусматривающий до десяти лет лишения свободы за пытки и издевательства над заключеннымиаа

Группа сенаторов подготовила законопроект, предусматривающий до десяти лет лишения свободы для сотрудников ФСИНа и правоохранительных органов за пытки и издевательства над заключенными. О разработке документа газете «Коммерсантъ» рассказал один из авторов – сенатор Людмила Нарусова. В работе над законопроектом участвовала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Документ планируется обсудить в Совете федерации 22-го ноября на заседании рабочей группы, которую возглавляет Нарусова.