По данным московской мэрии, в Москве ежедневно госпитализируется от 25-ти до 30-ти детей с коронавирусом

По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, при дельта-штамме дети болеют гораздо серьезнее и чаще. Ракова напомнила, что на прошлой неделе в Москве началась третья фаза клинических испытаний вакцины для подростков. Исследования показывают ее безопасность, добавила чиновница.