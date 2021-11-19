По данным московской мэрии, в Москве ежедневно госпитализируется от 25-ти до 30-ти детей с коронавирусом

По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, при дельта-штамме дети болеют гораздо серьезнее и чаще. Ракова напомнила, что на прошлой неделе в Москве началась третья фаза клинических испытаний вакцины для подростков. Исследования показывают ее безопасность, добавила чиновница.
2021-11-19T11:32:07+03:00
2021-11-19T11:38:17+03:00
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11:32, 19 ноября 2021
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