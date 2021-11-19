Адвокат Смирнов рассказал о «беспрецедентном давлении» на адвокатов Сафронова

На всех адвокатов советника главы «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова «оказывается беспрецедентное давление». Подробности сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Евгений Смирнов*.

«Это не первое мое дело о шпионаже и госизмене. Но такого давления, как по делу Ивана Сафронова, не было еще ни разу. С первого дня за защитниками буквально установлена слежка. Следователь знает обо всех наших передвижениях – куда мы летаем, с кем общаемся – и между делом вставляет это в разговоре. Есть и постоянные жалобы в адвокатские палаты. Последняя из них поступала в сентябре. То есть на всех защитников оказывается беспрецедентное давление», — отметил он.

При этом Е.Смирнов подчеркнул, что адвокатов «лишают самого главного – возможности защищать Сафронова». «Нам не дают иметь какие-то адвокатские записи с собой и предлагают все это дело, 22 тома, только запоминать. Мы не можем ни фотографировать, ни выписывать, не можем с этими материалами делать ничего. Это незаконно, мы это обжалуем в судах. Но Лефортовский суд вчера сказал, что следователь все делает правильно, потому что в деле есть гостайна», — заключил адвокат.

По версии следствия, Сафронов в период до 2017 года передавал информацию сотруднику чешской разведки. Сам Сафронов рассказывал, что агентом чешских спецслужб ФСБ считает его знакомого, бывшего корреспондента чешской газеты Lidové noviny в Москве Мартина Лариша. Однако Сафронов не считал его шпионом и сообщил, что лишь готовил для его аналитического центра дайджесты, последний из которых отправлял еще в 2019 году.

Позже защита Сафронова сообщала, что в окончательной редакции обвинения фигурирует и подозреваемый в госизмене политолог Демури Воронин. Якобы в 2015 году Сафронов передал ему некую информацию о деятельности Вооруженных сил России в Сирии. В итоге Воронин переслал данные и в немецкую спецслужбу BND.

Иван Сафронов находится в «Лефортово» почти полтора года. О завершении следствия по его делу ФСБ заявила 1 ноября. Сафронов не признает вину и связывает происходящее со своей журналистской деятельностью.

С августа 2021 года ему запретили получать и отправлять письма. Ему также больше года не дают общаться с родными по телефону.

* Сергей Смирнов - физлицо, признанное иностранным агентом.