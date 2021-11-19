Следователь продолжает добиваться от Сафронова признания вины по делу о госизмене – адвокат

Следователь продолжает добиваться от советника главы «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова признания вины по делу о госизмене. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Евгений #Смирнов*.

«В последний раз к нему следователь приходил прямо в камеру СИЗО несколько дней назад с такими вопросами. Он говорил: «Посмотри на коллег из ЦИБа – Михайлова и Стоянова, которых посадили на более чем 20 лет. Неужели ты хочешь повторить их судьбу? Не хочешь ли ты с нами откровенно поговорить и заключить сделку, досудебное соглашение?» Это было 2-3 дня назад, без адвокатов. Иван ответил достаточно хорошим, мужским, грубым отказом», — отметил адвокат.

Е.Смирнов добавил, что сейчас защита занимается ознакомлением с материалами дела. «Там не появилось практически ничего. То, что было с первых дней – какие-то непонятные обвинения, они до сих пор такими и остаются. Мы знакомимся с материалами дела, которое состоит из 22 томов. И обвинение строится на том, что Иван общался со своим знакомым журналистом, который долгое время работал в Москве, потом переехал за границу, и посылал ему, по сути, черновики своих статей, которые потом публиковались. Ивану вменяется передача той информации, которая опубликована и на страницах газеты «Коммерсант», и в других СМИ», — уточнил адвокат.

Он подчеркнул, что «это было дружеское общение, и здесь никакой секретной информации нет». «Иногда это были черновики, иногда он отправлял свои статьи уже после публикации», — заключил Е.Смирнов.

Сафронова задержали в 2020 году по делу о госизмене (статья 275 УК РФ). Его обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

В июне следователь ФСБ Александр Чабан предложил Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери, с которой он не виделся уже год. Сафронов отказался продолжать этот разговор и заявил, что это «он следователю не простит». По словам адвоката Дмитрия Катчева, это был единственный раз, когда следователю удалось эмоционально задеть журналиста.

* Сергей Смирнов - физлицо, признанное иностранным агентом.