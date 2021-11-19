Сенатор, заместитель председателя комитета по международным делам Андрей Климов назвал незаконным проект американской резолюции о непризнании Владимира Путина президентом после 2024-го года. Об этом Климов сказал в интервью Эху

Проект резолюции, внесенный в Конгресс, поддержали представители обеих партий. Это повышает шансы на его принятие.

Между тем, в Кремле не исключают, что в этом году состоится встреча президентов России и США. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

После прошлогодней встречи президенты договорились создать формат переговоров между дипломатами и военными для решения проблем стратегической стабильности и предотвращения киберугроз.