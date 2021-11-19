Российское посольство требует от властей США незамедлительно прекратить давление на российскую диаспору

Дипломаты жалуются на действия ФБР.

В диппредставительстве утверждают, что Координационный совет организаций российских соотечественников в США приостановил работу из-за продолжающегося годами беспрецедентного давления со стороны американских властей. Об этом говорится в публикации, появившейся на официальной странице посольства в «Фейсбуке». Там отмечается, что Штаты под предлогом подозрений в работе на территории государства без регистрации в качестве иностранных агентов проводят враждебные действия. В частности, «сотрудники ФБР, порой в грубой форме, проводили обыски и допросы представителей диаспоры, изымали персональные вещи».

В посольстве добавили, что тем самым американцы отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с исторической родиной. Отдельно в сообщении подчёркивается, что общественная деятельность координационного совета носит абсолютно открытый и прозрачный характер.

В свою очередь на сайте организации сказано, что за последний год следственным мероприятиям ФБР были подвергнуты по меньшей мере триста человек, «от студентов до пенсионеров». Их спрашивали о контактах как с российским МИДом или другими ведомствами, так и об организациях, вроде Русского географического общества и движения «Бессмертный полк».

Американские власти пока что эти данные не комментировали. ТАСС сообщает, что в ФБР в ответ на запрос агентства отказались подтверждать или опровергать информацию о каких-либо расследованиях.