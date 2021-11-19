Суд Свердловской области взыскал с крупной промышленной компании более 650 млн рублей за вред окружающей среде

Росприроднадзор обвинил поставщика титана, компанию «ВСМПО-Ависма», в загрязнении почвы. Нарушения в работе промышленников нашли еще два года назад во время плановой проверки. Надзорное ведомство обнаружило превышение вредных веществ в почве на севере Свердловской области. Поставщик отказался добровольно возместить ущерб, из-за чего пришлось обращаться в суд. Региональный арбитраж потребовал передать всю многомиллионную сумму Росприроднадзору. Помимо компенсации вреда экологии предприятие должно выплатить государственную пошлину в 200 тысяч рублей. Сам ответчик все обвинения отрицает и считает позицию природоохранников безосновательной. Результаты экспертиз, которые легли в основу дела, нельзя считать достоверным доказательством, заверяют в компании.

«ВСМПО-Ависма» является крупнейшим поставщиком титана для самолетов американской компании Boeing.