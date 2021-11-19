При этом по сравнению с первым годом пандемии почти вдвое выросло число тех, кто верит, что ситуация может улучшиться. В прошлом году о материальных сложностях заявляли 66% россиян, отмечает РБК.
Более двух третей жителей России недовольны свои финансовым положением, показало исследование Высшей школы экономики
При этом по сравнению с первым годом пандемии почти вдвое выросло число тех, кто верит, что ситуация может улучшиться. В прошлом году о материальных сложностях заявляли 66% россиян, отмечает РБК.