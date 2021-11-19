«Ъ»: Генпрокуратура хочет конфисковать активы на 750 млн руб у экс-прокурора Раменского городского округа Подмосковья

По данным газеты «Коммерсантъ», Генеральная прокуратура хочет конфисковать активы на 750 миллионов рублей у бывшего прокурора Раменского городского округа Подмосковья Константина Томбулова. Слушания по иску проходят в Симоновском суде Москвы. При этом только стоимость двух часов, которые нашли у ответчика при обыске, составляют половину его официального дохода за многие годы.