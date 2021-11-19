«Ъ»: Генпрокуратура хочет конфисковать активы на 750 млн руб у экс-прокурора Раменского городского округа Подмосковья

По данным газеты «Коммерсантъ», Генеральная прокуратура хочет конфисковать активы на 750 миллионов рублей у бывшего прокурора Раменского городского округа Подмосковья Константина Томбулова. Слушания по иску проходят в Симоновском суде Москвы. При этом только стоимость двух часов, которые нашли у ответчика при обыске, составляют половину его официального дохода за многие годы.
2021-11-19T10:43:52+03:00
2021-11-19T10:51:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2938562-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3568232.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:43, 19 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…