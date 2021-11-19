СК Белоруссии: 65 человек признаны потерпевшими по делу о применении спецсредств польскими силовиками на границ

Следственный комитет Белоруссии сообщил о том, что уже 65 человек признаны потерпевшими по делу о применении спецсредств польскими силовиками на границе. Среди пострадавших есть гражданин России, сообщает государственное белорусское агентство БелТА. Ранее стало известно, что польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые пытались перейти границу, а также бросали палки и камни. В результате столкновений пострадали сотрудница пограничной охраны Польши и польский полицейский.
2021-11-19T10:41:30+03:00
2021-11-19T10:41:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2938560-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:41, 19 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…