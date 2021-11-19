СК Белоруссии: 65 человек признаны потерпевшими по делу о применении спецсредств польскими силовиками на границ

Следственный комитет Белоруссии сообщил о том, что уже 65 человек признаны потерпевшими по делу о применении спецсредств польскими силовиками на границе. Среди пострадавших есть гражданин России, сообщает государственное белорусское агентство БелТА. Ранее стало известно, что польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые пытались перейти границу, а также бросали палки и камни. В результате столкновений пострадали сотрудница пограничной охраны Польши и польский полицейский.