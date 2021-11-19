Певица Марина Хлебникова находится в крайне тяжёлом состоянии после пожара в её квартире

Причины произошедшего пока не установлены.

Артистка находится в реанимации ожогового отделения НИИ имени Склифосовского. Марина Хлебникова не может самостоятельно дышать, и её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У пострадавшей диагностировали ожоги и отравление продуктами горения.

Пожар в московской квартире певицы произошёл вчера вечером. Телеканал РЕН ТВ отмечает, что спальня артистки сгорела полностью, а остальные помещения не пострадали. Спасатели нашли Хлебникову без сознания. В квартире также находились её муж, родители и дочь.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что по предварительным данным, причиной пожара было неосторожное обращение с огнём при курении. О другой версии в интервью РИА «Новости» рассказал представитель экстренных служб. По его словам, возгорание появилось в результате замыкания электропроводки.

Марина Хлебникова выступает с 89-ого года. Также в разное время была теле-радио ведущей в различных СМИ.