Пожарные, осужденные за халатность при тушении торгового центра «Зимняя вишня», обжаловали приговор

Защита Сергея Генина и Андрея Бурсина назвала решение кемеровского суда несправедливым, сообщает агентство ТАСС. По словам адвоката, суд проигнорировал процессуальные правила и неверно составил приговор: в нем нашли существенные нарушения уголовного кодекса и несоответствия реальной картине трагедии. С какими именно положениями не согласна защита, не уточняется. Как следует из реестра судебного делопроизводства, апелляция пока не зарегистрирована. Городской суд ранее приговорил Генина и Бурсина к пяти и шести годам колонии соответственно. Их признали виновными в халатности, которая стала причиной гибели нескольких десятков человек при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» более трех лет назад. Большинство жертв — дети.

Кемеровский суд также приговорил остальных фигурантов дела к лишению свободы на срок от пяти до четырнадцати лет. Среди осужденных менеджмент «Зимней вишни», руководители обслуживавших торговый центр компаний и спасатели.