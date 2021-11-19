В Совете Федераций назвали провокацией резолюцию Конгресса США о непризнании Путина президентом после 2024 года

В Совете Федераций назвали провокацией резолюцию Конгресса США о непризнании Владимира Путина президентом после 2024 года.

Вице-спикер Совета Федераций Константин Косачев считает, что если Путин пойдет на новый президентский срок, то признание его нелегитимным станет вмешательством в дела России. Он рассказал агентству «РИА Новости», что резолюция, по его мнению, нацелена на срыв наметившийся нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Такого же мнения придерживается и зампред комитета Верхней палаты парламента России по международным делам Владимир Джабаров. Он назвал документ «циничным и лишенным какого-либо здравого смысла».

Резолюцию на рассмотрение Конгресса США внесли демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон. Они считают, что одобрение поправок в Конституцию России, на основе которых Владимир Путин может баллотироваться на новый срок, прошло с нарушениями. В частности, в ходе голосования могли быть сфальсифицированы его результаты. Именно поэтому, как отмечается в резолюции, отмена ограничений на президентские сроки для Путина незаконна.

Документ получил поддержку обоих партий американского Конгресса. В случая его принятия он будет носить рекомендательный характер.