Грузинская оппозиция планирует провести сегодня в столице страны Тбилиси протестные шествия против властей

Грузинская оппозиция планирует провести сегодня в столице страны Тбилиси протестные шествия против внешней политики властей.

Колонны протестующих выдвинутся в путь сразу с трех точек города: участники соберутся возле станций метро, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение». Координировать шествие намерены лидеры сразу нескольких политических организаций. Они выступают против изменения внешнеполитического курса страны. Против каких именно действий властей они протестуют и что предлагают, не уточняется. Среди других требований перевод бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение из тюрьмы и проведение досрочных выборов парламента. Акции протеста сторонников Михаила Саакашвили проходят в Тбилиси ежедневно с разной степенью массовости.

Участники акций протеста не намерены прекращать выходить на улицы до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.