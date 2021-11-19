Защита пожарных фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», обжаловала приговор

Защита пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», обжаловала приговор, указав на существенные нарушения и несоответствия фактическим обстоятельствам уголовного дела. Заводской районный суд Кемерово признал пожарных виновными в халатности. Бурсин приговорен к шести годам колонии, а Генин – к пяти годам лишения свободы. В результате пожара в торговом центре погибли шестьдесят человек, в том числе тридцать семь детей.