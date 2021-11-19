Прокуратура считает, что у полицейских не было оснований применять силу при задержании школьницы в Петербурге

Прокуратура считает, что у полицейских не было оснований применять силу при задержании 14-летней школьницы в Санкт-Петербурге за переход дороги в неположенном месте. Ведомство сообщило, что берет под свой контроль ход расследования. Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудило уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Родители девочки рассказали, что школьницу задерживали пятеро полицейских. Ребенка обследовали врачи и зафиксировали ушибы и вывихи. В полиции утверждают, что школьница оказала активное сопротивление, отказалась сообщить свои данные и предъявить паспорт.
2021-11-19T09:33:07+03:00
2021-11-19T09:33:07+03:00
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09:33, 19 ноября 2021
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