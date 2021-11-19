Президент США Джо Байден сегодня помилует индейку к Дню Благодарения на торжественной церемонии, которая проводится в Белом Доме с 70-х годов. В течение тридцати лет до того индеек, за редким исключением, резали и подавали к столу. О том, как птицы по имени Арахисовая Паста и Джем сегодня уйдут от президента США живыми:

Выращенные в Индиане индейки по имени Арахисовая Паста и Джем на этой неделе были доставлены в Вашингтон и уже появились на пресс-конференции в четверг вместе с представителями Национальной федерации Индейки которая является традиционным поставщиком для церемонии в Белом доме. Байки о помиловании индеек восходят ко временам администрации Линкольна. Фольклор гласит, что маленький сын Линкольна попросил своего отца пощадить домашнюю индейку, которая должна была быть частью их обеда в День Благодарения.

Официальная церемония презентации индейки в Белом доме проводится со времен президента Гарри Трумэна, первым принявшим от национальной федерации индейки птицу — которую он не пощадил. Первое помилование индейки было дано президентом Кеннеди в 1963 году, хотя традиция прижилась не сразу. В этом году из-за рекордной инфляции традиционный праздничный ужин на День Благодарения обойдется американцам на 14% дороже — хотя сама птица будет стоить всего на доллар больше за тушу, пообещал министр сельского хозяйства США в официальном заявлении в среду.

Поселились в преддверии церемонии Арахисовая Паста и Джем в роскошном отеле Уилард рядом с Белым Домом. После помилования, которое обеим птицам сегодня выдаст президент Байден, индейки выйдут на пенсию и поселятся на ферме Университета Пердью.