В шестнадцати российских регионах ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов старше 18-ти лет

Это, в частности, Владимирская, Курская и Кемеровская области, а также Калмыкия, Дагестан, Пермский и Краснодарский край. Еще в пяти субъектах прививка понадобится студентам для прохождения практики за пределами учебного заведения, сообщает РИА Новости.