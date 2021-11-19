В шестнадцати российских регионах ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов старше 18-ти лет

Это, в частности, Владимирская, Курская и Кемеровская области, а также Калмыкия, Дагестан, Пермский и Краснодарский край. Еще в пяти субъектах прививка понадобится студентам для прохождения практики за пределами учебного заведения, сообщает РИА Новости.
2021-11-19T09:04:48+03:00
2021-11-19T09:35:27+03:00
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09:04, 19 ноября 2021
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