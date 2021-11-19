Певица Марина Хлебникова находится в ожоговой реанимации

После пожара ее состояние крайне тяжелое, сообщили РИА Новости в институте имени Склифосовского. По данным экстренных служб, пожар произошел в квартире в доме на улице Ратной. В квартире в этот момент находились родители артистки и дочь. Кроме Хлебниковой, никто не пострадал.