Певица Марина Хлебникова находится в ожоговой реанимации

После пожара ее состояние крайне тяжелое, сообщили РИА Новости в институте имени Склифосовского. По данным экстренных служб, пожар произошел в квартире в доме на улице Ратной. В квартире в этот момент находились родители артистки и дочь. Кроме Хлебниковой, никто не пострадал.
2021-11-19T09:03:14+03:00
2021-11-19T09:40:22+03:00
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09:03, 19 ноября 2021
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