СК возбудил уголовное дело после силового задержания 14-летней школьницы за переход дороги в неположенном месте

Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий после жесткого задержания 14-летней школьницы в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел, когда девочка возвращалась из школы.

Поводом для разбирательства послужила появившаяся в соцсетях видеозапись, на которой запечатлено, как сотрудники полиции силой заталкивают школьницу в автомобиль. Как уверяют в СК, связанное с этим инцидентом уголовное дело находится на особом контроле руководства петербургского управления ведомства. При этом пока не сообщается о том, получил ли кто-то из силовиков статус подозреваемого.

Мать 14-летней девочки Елена Валицкая на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что ее дочь задерживали пятеро полицейских. Она утверждает, что учащейся нанесли побои, в результате чего она не может пошевелить руками. На самой видеозаписи слышны крики ребенка.

Отец подростка, в свою очередь, рассказал местному интернет-изданию 78.ru, что причиной задержания стал переход дороги в неположенном месте. После инцидента, по его словам, у 14-летней девочки зафиксировали ушибы обоих предплечий.

В петербургской полиции ранее утверждали, что школьница совершила грубое нарушение ПДД и затем отказывалась проехать в отделение, оказывая сопротивление. Тем не менее, в ведомстве также начали проверку действий силовиков.