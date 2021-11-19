СК возбудил уголовное дело после силового задержания 14-летней школьницы за переход дороги в неположенном месте

В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий после силового задержания полицейскими 14-летней школьницы за переход дороги в неположенном месте. Мать девочки, Елена Валицкая, сообщила, что пятеро мужчин в полицейской форме напали на ее дочь и попытались затолкать в служебную машину. Женщина опубликовала видео, снятое матерью одноклассницы. Семья написала заявление в прокуратуру. В самой полиции питерскому изданию «Бумага» рассказали, что девушка грубо нарушила правила дорожного движения, отказалась представиться и показать паспорт, а также оказала активное сопротивление, когда ей предложили проехать в отдел полиции.