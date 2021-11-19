Замдиректора института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что в России завершаются исследования вакцин, пригодных для вакцинации детей.
По данным Александра Горелова, дети составляют 10,5% от всех заразившихся коронавирусом в России.
Замдир института эпидемиологии Роспотребнадзора:в РФ завершаются исследования вакцин, пригодных для вакцинации детей
Замдиректора института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что в России завершаются исследования вакцин, пригодных для вакцинации детей.