Певица Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии после пожара в квартире

По предварительным данным, она отравилась продуктами горения, сообщает телеканал 360 со ссылкой на информированный источник. Собеседник телеканала уточнил, что пострадавшую госпитализировали в НИИ Склифосовского. По данным экстренных служб, площадь возгорания составила 10 кв.м. Из квартиры спасли пять человек.