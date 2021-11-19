Z Архив новостей новости
5 1 6 2309
08:33, 19 ноября 2021

Певица Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии после пожара в квартире

фото: t.me/breakingmash
фото: t.me/breakingmash

По предварительным данным, она отравилась продуктами горения, сообщает телеканал 360 со ссылкой на информированный источник. Собеседник телеканала уточнил, что пострадавшую госпитализировали в НИИ Склифосовского. По данным экстренных служб, площадь возгорания составила 10 кв.м. Из квартиры спасли пять человек. 


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Прошлое тихо закрыло дверь И никто в России, даже и начальство, не надевали «георгиевские ленты» на повышение пенсионного возраста, на обнуление, как знак борьбы с ковидом (маска на лице, оранжево-черные цвета на грудях)...

5 167 6 58167 12.11
Блоги

Владимир Лукин и Наталия Солженицына выступили в защиту «Мемориала» Колесо «чрезвычайщины», если дать ему раскрутиться, — это то самое «красное колесо», которое катком пронеслось по нашей стране в прошлом веке. И неважно, какой цвет может принять это колесо…

5 218 6 24714 16.11
Блоги

Речь Владимира Путина на открытии мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» (2017 г.) Наш долг – не допустить забвения. Сама память, чёткость и однозначность позиции, оценок в отношении этих мрачных событий служат мощным предостережением от их повторения…

5 132 6 18112 13.11
Блоги

Российский МИД опубликовал переписку своего главы Сергея Лаврова с его коллегами из Франции и Германии «Когда передергиваются подходы к внутреукраинскому урегулированию, нам не остается ничего, кроме как предать гласности переписку»...

5 170 6 23562 18.11
Блоги

Блог «Новой газеты»

Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…

5 128 6 23385 15.11
Блоги

+ В Петербурге полиция жестко задержала 14-летнюю девочку за переход в неположенном месте В Петербурге полиция жестко задержала 14-летнюю девочку за переход в неположенном месте Школьница переходила улицу в неположенном месте, пятеро полицейских пытались насильно усадить ее в служебную машину, чтобы доставить в отделение…

5 40 6 7370 07:42
8читать ;смотреть
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

+ Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного… Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного… Пришло время публично, открыто и гласно расставить все точки над «i». Мне нечего бояться и скрывать от общества. Поэтому честно поделюсь с Вами правдой об этом…

5 325 6 61066 18.11
8читать ;смотреть
Новости

В Конгресс США внесена резолюция о непризнании Владимира Путина президентом России после 2024 года Документ уже получил поддержку обеих партий, поэтому шансы на его принятие высокие

5 27 6 5070
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Обреченные? С белорусским диктатором уже давно все понятно: если Лукашенко не считается с жизнями белорусских граждан, то что ему до каких-то ближневосточных чужаков?..

5 50 6 14606 12.11
Голосование
Отреагирует ли Владимир Путин на отказ Людмилы Петрушевской от госпремии?
5 57 6 11184 14.11
Блоги

Андрей Смирнов: Иначе не выжить России «Мемориал» сегодня – единственный оставшийся островок, где порядочные люди пытаются сохранить память о 74 годах советской власти, о миллионах погубленных жизней, о жертвах и палачах, потомками которых мы все являемся…

5 174 6 36029 17.11
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Политическая шизофрения или «стокгольмский синдром» Для того, чтобы клеймо «иностранного агента» было изъято из российского законодательства, нельзя поддерживать тех, кто это клеймо туда внёс…

5 93 6 20256 16.11
Блоги

Леонид Пастернак журналист-международник

Почему Евросоюз не принимает беженцев из Беларуси? ризис нужно решать совместными усилиями ЕС, РФ, Беларуси, Турции и Украины. Только конструктивный международный диалог способен сдвинуть ситуацию с «мёртвой точки»...

5 29 6 6293 13.11
Блоги

Юлия Баттерслим юрист, Калифорния

Америку расколол Трамп? Одни забирают деньги у полиции, чтобы отдать их BLM и предлагают выплатить репарации потомкам рабов, другие продолжают традиции Ку Клус Клана, культивируя в себе и своих детях обычный бытовой расизм…

5 64 6 14200 18.11
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

История с географией Россия хочет, чтобы ее граждане отлично помнили ее географию – протяженность границ, сферы интересов, количество исконно наших территорий – и практически забыли историю, то есть цену, которая за все это заплачена…

5 186 6 45031 17.11
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Хрустальная ночь — преступление целого народа. Как выдают лицензию на убийство? Хрустальная ночь — преступление целого народа. Как выдают лицензию на убийство? С моей точки зрения, Хрустальная ночь — это символ того, что целый народ в силу определенных обстоятельств может стать соучастником безумных преступлений…

5 75 6 18496 16.11
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

В Конгресс США внесена резолюция о непризнании Владимира Путина президентом России после 2024 года Документ уже получил поддержку обеих партий, поэтому шансы на его принятие высокие

5 30 6 5846
Интервью Код доступа

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России сейчас, по сути, две эпидемии — эпидемия ковида и эпидемия арестов. Это, конечно, не 37-й год, но вот «Чума» Камю и «Замок» Кафки — это точно…

5 36 6 64068 13.11
#слушать 48:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Отреагирует ли Владимир Путин на отказ Людмилы Петрушевской от госпремии?
5 57 6 11196 14.11
Блоги

Людмила Петрушевская: Я отказываюсь от звания лауреата Государственной премии Потому что мне вручал значок, коробку и букет президент путин. За пьесу, посвященную тем, кто не вернулся из лагерей. За память о них…

5 358 6 128494 13.11
Блоги

+ Алексей Венедиктов — об антипрививочниках, национальном вопросе и Навальном Алексей Венедиктов — об антипрививочниках, национальном вопросе и Навальном Я абсолютно уверен, что в ближайшем окружении Навального существует агент, который вот аккуратно, очень вежливо проводит вот эти мысли по заданию спецслужб…

5 168 6 100769 14.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9327431
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5087195

Сегодня в эфире