Певица Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии после пожара в квартире

По предварительным данным, она отравилась продуктами горения, сообщает телеканал 360 со ссылкой на информированный источник. Собеседник телеканала уточнил, что пострадавшую госпитализировали в НИИ Склифосовского. По данным экстренных служб, площадь возгорания составила 10 кв.м. Из квартиры спасли пять человек.
2021-11-19T08:33:31+03:00
2021-11-19T09:40:38+03:00
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08:33, 19 ноября 2021
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