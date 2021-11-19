По данным московской мэрии, 50% москвичей, сделавших прививку от коронавируса, прошли ревакцинацию через полгода

Столичные власти подчеркивают, что ситуация с заболеваемостью в Москве улучшилась, однако все может измениться в любой момент. Они призывают москвичей вакцинироваться и соблюдать антикоронавирусные ограничения.
2021-11-19T08:32:54+03:00
2021-11-19T09:48:43+03:00
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08:32, 19 ноября 2021
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