Посольство России в Вашингтоне потребовало от американских властей прекратить преследования российской диаспоры

Как подчеркивается в заявлении дипмиссии, речь идет о грубом попрании личных свобод в стране, которая считает себя оплотом демократии. Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников в США объявил о приостановке деятельности. Как утверждает руководство, организация подверглась беспрецедентному давлению. ФБР за год опросила не менее трехсот российских соотечественников в США по подозрению в нарушении закона об иностранных агентах. Координационный совет называет себя неформальным органом, который не занимается политикой, не получал и не раздавал никаких грантов. Об этом сообщает РБК.