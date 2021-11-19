Посольство России в Вашингтоне потребовало от американских властей прекратить преследования российской диаспоры

Как подчеркивается в заявлении дипмиссии, речь идет о грубом попрании личных свобод в стране, которая считает себя оплотом демократии. Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников в США объявил о приостановке деятельности. Как утверждает руководство, организация подверглась беспрецедентному давлению. ФБР за год опросила не менее трехсот российских соотечественников в США по подозрению в нарушении закона об иностранных агентах. Координационный совет называет себя неформальным органом, который не занимается политикой, не получал и не раздавал никаких грантов. Об этом сообщает РБК.
2021-11-19T08:32:06+03:00
2021-11-19T08:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 19 ноября 2021
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