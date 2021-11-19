Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудит сегодня ситуацию на границах ЕС и Белоруссии с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ожидается, что генеральный секретарь альянса приедет в Берлин. Как отмечали в немецком правительстве, обсуждать на встрече будут обновление стратегической концепции НАТО и актуальные темы в области безопасности. Среди тем будет в том числе и миграционный кризис на границах с Белоруссией.

Накануне немецкий таблоид Bild писал, что белорусский руководитель Александр Лукашенко поставил Меркель ультиматум. По этим данным, он пытался добиться того, чтобы Германия, во-первых, официально признала его президентом, во-вторых, отменила некоторые введённые санкции и, в-третьих, разместила у себя часть мигрантов, которые сейчас находятся в Белоруссии. Агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что в последнем Берлин Минску уже отказал.

На этой неделе Ангела Меркель уже обсуждала миграционный кризис с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким, после чего объявила о своей полной солидарности с Варшавой. Польские власти, в свою очередь, обвиняют Белоруссию в преднамеренном создании сложившейся ситуации.

Представители властей Белоруссии неоднократно отрицали свою причастность к миграционному кризису. Минск неоднократно назвал произошедшее результатом действий Запада.