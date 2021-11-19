Координационный совет российских соотечественников в США сказал о приостановлении своей работы из-за расследования ФБР

Как утверждают в организации, сотни представителей общины стали фигурантами дела о нарушении законов об иностранных агентах.

КСОРС настаивает, что на него оказывается «беспрецедентное» давление со стороны США. В частности, по данным организации, на протяжении года американские спецслужбы подвергли следственным действиям как минимум 300 соотечественников – от студентов до пенсионеров. При этом в совете российской диаспоры уверяют, что это неполитический и неформальный совещательный орган, который никогда не вмешивался во внутреннюю политику США и не располагал финансами. Тем не менее, как отмечается, сотрудники ФБР спрашивали представителей общины о связях с российскими организациями и госструктурами. Формально суть обвинений не уточняется, при этом в Штатах действует закон о необходимости регистрироваться в реестре иноагентов при работе в интересах других государств.

Между тем в июне источники американского интернет-издания The Daily Beast уже сообщали о том, что Совет российских соотечественников находится под следствием ФБР: речь шла, в том числе о многочисленных допросах и обысках. Опрошенные эксперты не исключали, что Москва может использовать КСОРС для увеличения влияния в США в качестве «мягкой силы».

В российском посольстве в США сказали, что возмущены, как там выразились, «враждебными действиями против соотечественников» под предлогом обвинений в работе иностранными агентами без регистрации.