Пресс-секретарь вице-президента США Камалы Харрис уходит в отставку

О том, что Эшли Этьен подала заявление об увольнении, сообщил телеканал «Фокс ньюс». По его оценкам, уход пресс-секретаря произошел на фоне падения рейтинга популярности ее начальницы. Ранее телеканал Си-эн-эн, сообщал, что у Харрис серьезные разногласия с офисом президента США Джо Байдена. Помимо этого, рейтинг одобрения деятельности вице-президента по последним опросам опустился ниже 30%.
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