Совет российской диаспоры в США приостановил работу из-за ФБР

КСОРС обвинила США в «беспрецедентном давлении». По данным организации, ФБР за год опросила 300 представителей российской диаспоры по подозрению в нарушении закона об иноагентах. В посольстве России в США назвали действия американских властей по отношению к КСОРС враждебными.