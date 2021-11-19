В лаборатории в инновационном центре «Сколково» произошел пожар

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, площадь лаборатории составляет около 100 кв. метров, внутри нее находятся полимерные материалы. Людей в помещении нет. К тушению привлечена как пожарная охрана «Сколково», так и пожарные МЧС.