Басманный суд Москвы сегодня определит меру пресечения министру культуры Крыма

Чиновницу обвиняют в получении многомиллионной взятки.

Следователи попросят суд арестовать Веру Новосельскую. Она занимает должность министра культуры Крыма почти 8 лет. Её задержали накануне. По версии следствия Новосельская получила взятку в размере 25-ти миллионов рублей за покровительство при строительстве центра Крымского детского театрального искусства в Симферополе. Средства ей передала компания, известная по сорванным срокам реконструкции ряда объекта в Крыму. Новое здание центра так и не ввели в эксплуатацию. Вчера у чиновницы прошли обыски дома и в рабочем кабинете. Её допросили и затем этапировали в Москву, сообщает агентство ТАСС. В марте Новосельская получила скандальную известность после того как нецензурно высказалась прямо во время совещания с главой Крыма Сергеем Аксёновым, его выступление прервала ругань министра культуры, в заседании она участвовала дистанционно. Новосельская ошибочно считала, что в тот момент её никто не слышит. После предложения Аксёнова провести служебное расследование инцидента чиновница извинилась 5 раз подряд.

Позиция обвиняемой по делу пока неизвестна.