Мосгорсуд вновь попытается отобрать присяжных по делу бывшего сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова

Ему вменяют участие в преступном сообществе и организацию убийств.

Для Мосгорсуда это уже будет третья попытка отобрать присяжных. В первый раз она сорвалась из-за подозрения на ковид у одного из фигурантов дела. А в среду здание суда, в который пришли свыше 50 кандидатов в присяжные, было эвакуировано – по данным агентства ТАСС, из-за сообщения о минировании.

Всего в деле, главными фигурантами которого считаются экс-сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль, 20 обвиняемых, в том числе целый ряд высокопоставленных чиновников Карачаево-Черкессии. Им предъявили обвинение по целому ряду статей: в частности, речь идет об убийстве, растрате, принуждению к даче показаний и заведомо ложном доносе.

В частности, Рауфа Арашукова следствие считает причастным к организации убийства советника главы Карачаево-Черкессии и зампредседателя республиканского молодежного движения. Отец бывшего сенатора, в свою очередь, является главным обвиняемым по делу о хищении газа у «Газпрома» на 31 млрд рублей.

Ранее Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о рассмотрении дела Арашуковых в Москве, а не в Карачаево-Черкессии. В республике, как считает ведомство, семья бывшего сенатора способна повлиять на объективность суда.