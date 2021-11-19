Московский суд сегодня должен рассмотреть протокол Роскомнадзора к компании Mail.ru

IT-гиганту может грозить штраф до 8 миллионов рублей.

Регулятор обнаружил нарушение в социальной сети «Одноклассники», которая принадлежит Mail.ru. В администрации интернет-сообщества подтвердили, что получили протокол от Роскомнадзора, однако раскрывать его детали не стали. На прошлой неделе стало известно, что суд решил в принудительном порядке взыскать 5 миллионов рублей с мессенджера Telegram. Тогда издание РБК писало, что социальную сеть обвиняют в том, что она не сразу удалила бот «Умного голосования», созданный командой политика Алексея Навального, а также в группах публиковала информацию о несогласованных митингах в поддержку оппозиционера. С начала года за неудаление различных видов запрещенной, по мнению властей, информации несколько зарубежных интернет компаний были привлечены к административной ответственности. Так, например, компанию Facebook Роскомнадзор оштрафовал на 70 миллионов рублей, а Twitter почти на 40.

С 1 февраля этого года соцсети по закону обязаны сами находить и блокировать контент, который запрещен на территории России.