Матчем между «Зенитом» и «Нижним Новгородом» стартует 15-го тур РПЛ

Действующий чемпион страны впервые встретится с дебютантом высшего дивизиона. Встреча пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 19:00. К предстоящему матчу клубы подходят, занимая первое и 13-е места в турнирной таблице Чемпионата России.