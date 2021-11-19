Певица Марина Хлебникова пострадала в результате пожара в доме по Ратной улице

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, площадь возгорания составила 10 кв. метров. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. По сведениям телеграм канала 360, певица в тяжелом состоянии с ожогами госпитализирована в институт им. Склифосовского.
Самое обсуждаемое
МИД РФ: Когда передергиваются подходы к внутреукраинскому урегулированию, нам не остается ничего, кроме как предать гласности переписку На Смоленской площади обнародовали переписку, которая касалась подготовки к возможному саммиту по ситуации на востоке Украины в так называемом «нормандском формате» — Россия, Украина, Франция, Германия…
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…