Певица Марина Хлебникова пострадала в результате пожара в доме по Ратной улице

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, площадь возгорания составила 10 кв. метров. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. По сведениям телеграм канала 360, певица в тяжелом состоянии с ожогами госпитализирована в институт им. Склифосовского.