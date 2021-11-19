Посольство РФ в США потребовало прекратить преследование российской диаспоры

Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС) приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб.

По данным КСОРС, на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР.