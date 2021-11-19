Президент Владимир Путин высказался за опережающую индексацию МРОТ и прожиточного минимума

Он предложил установить прожиточный минимум в 2022 году в 12 654 руб., а МРОТ — 13 890. Путин поручил своей администрации подготовить поправки о повышенной индексации этих показателей и пообещал в ближайшие дни внести их в ГД.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что увеличение прожиточного минимума в 2022 году затронет 16 миллионов россиян, а увеличение МРОТ – 3 миллиона. Об этом Татьяна Голикова рассказала со ссылкой на инициативу президента.

Голикова добавила, что повышение прожиточного минимума будет обеспечено за счет бюджетных средств, а также внебюджетных фондов и субъектов.