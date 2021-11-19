Аукционный дом МакдУгалл показывает в Москве документ, связанный с первой в России кампанией по вакцинации

Это письмо Екатерины II генерал-фельдмаршалу Петру Румянцеву.

«Между прочими предметами один из главнейших почитаться должен заведение прививания оспы». Так пишет императрица генерал-губернатору Малороссии в апреле 1787 года. К тому времени она уже испробовала оспопрививание на себе и на членах своей семьи.

Среди предлагаемых Екатериной мер – создание специальных прививочных пунктов и дополнительные выплаты занятым в оспопрививании врачам, Отмечается, что средства на кампанию можно изыскивать в местных бюджетах – цитирую: «деньги заимствовать можно из городских доходов».

Собственноручное письмо императрицы экспонируется вместе с ее портретом работы Левицкого. Еще на выставке – прижизненный портрет Петра I, работы Айвазовского, Коровина, Петрова-Водкина, Зданевича, Фалька, Ларионова и других – всего около трех десятков живописных полотен. Аукцион состоится в Лондоне в начале декабря.

Предаукционная выставка дома Макдугалл в Москве будет открыта для публики по 30 ноября.