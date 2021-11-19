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06:12, 19 ноября 2021

Дети, заболевающие коронавирусом, стали чаще сталкиваться с поражением желудочно-кишечного тракта — Роспотребнадзор

Замдиректора института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что дети, заболевающие коронавирусом, стали чаще сталкиваться с поражением желудочно-кишечного тракта. Доля таких детей выросла с 2% до 20% из-за распространения дельта-штамма.
Александр Горелов отметил, что в России завершаются исследования вакцин, пригодных для вакцинации детей.
По данным Александра Горелова, дети составляют 10,5% от всех заразившихся коронавирусом в России.

Тем временем, музыкант Константин Кинчев сравнил введение QR-кодов о вакцинации с фашистскими методами управления населением.
По мнению Константина Кинчева, людей сейчас разделяют на сорта и категории в зависимости от здоровья и иммунного статуса.


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