Дети, заболевающие коронавирусом, стали чаще сталкиваться с поражением желудочно-кишечного тракта — Роспотребнадзор

Замдиректора института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что дети, заболевающие коронавирусом, стали чаще сталкиваться с поражением желудочно-кишечного тракта. Доля таких детей выросла с 2% до 20% из-за распространения дельта-штамма.

Александр Горелов отметил, что в России завершаются исследования вакцин, пригодных для вакцинации детей.

По данным Александра Горелова, дети составляют 10,5% от всех заразившихся коронавирусом в России.

Тем временем, музыкант Константин Кинчев сравнил введение QR-кодов о вакцинации с фашистскими методами управления населением.

По мнению Константина Кинчева, людей сейчас разделяют на сорта и категории в зависимости от здоровья и иммунного статуса.